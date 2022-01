„Struktur zersplittert“ : Grüne wollen Polizeibehörden in NRW reduzieren

Blick auf das Gebäude der Polizei in Detmold. Von solchen Kreispolizeibehörde in NRW gibt es nach Meinung der Grünen zu viele in NRW. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Struktur der Kreispolizeibehörden in NRW ist nach Meinung der Grünen zersplittert und nicht mehr zeitgemäß. Die Zahl der Einrichtungen sollte daher reduziert werden, meint Grünen-Innenexpertin Verena Schäffer.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen nicht an der bisherigen Struktur der Kreispolizeibehörden in NRW festhalten. „Sind 47 Kreispolizeibehörden wirklich noch modern? Ich meine nicht. Es muss eine Reduzierung geben“, sagte Verena Schäffer, innenpolitische Sprecherin der NRW-Grünen, am Montag in einer Diskussionsrunde der Deutschen Polizeigewerkschaft zum Thema Innere Sicherheit in NRW.