Bernhard Paul geehrt: Staatspreis für Roncalli-Gründer

Köln Er erfüllte sich seinen Kindheitstraum, machte Millionen Menschen glück­lich und wurde dafür nun auch noch mit dem höchsten Orden des Landes ausgezeichnet. Bernhard Paul, Gründer des Zirkus Roncalli, ist seit Dienstagabend Träger des Staatspreises NRW.

„Bernhard Paul und Roncalli sind von Anfang an mit Nordrhein-Westfalen eng verbunden“, betonte Christina Rau, die Witwe des früheren Ministerpräsidenten Johannes Rau, in ihrer Laudatio. Bernhard Paul habe mit dem Zirkus Roncalli nie nur gute Unterhaltung bieten, sondern „Menschen in eine besondere Stimmung“ versetzen wollen, sagte Rau: „Er möchte sie verzaubern.“ Dies hätten alle Besucher gespürt, die einmal eine Vorstellung besucht haben. Die Farben, das Licht, die Musik und die Kostüme, all das habe Paul zu einem „Gesamtkunstwerk“ unter einem Zeltdach werden lassen, so Rau.