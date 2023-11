Großstadt vs. ländlicher Raum – welche Städte verzeichnen Zuwanderung?

Im Zeitraum 2009 bis 2011 wiesen laut Studie die eher ländlichen (–155.000 Einwohner) und sehr ländlichen Räume (–143.000 Einwohner) noch ein Minus bei den Wanderungssalden in NRW auf. Bereits in den Jahren 2017 bis 2019 zeigte sich eine andere Reihenfolge: Die günstigste Bilanz hatten die eher ländlichen Räume (+162.000 Einwohner). Auch für die sehr ländlichen Räume (+29.000 Einwohner) ergab sich bereits ein kleines Plus.