Nach Festnahme bei Großrazzia : Kommissar-Anwärter droht strafrechtliches Verfahren

Düsseldorf Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet vorgegangen. Dabei wurde auch ein Polizei-Schüler in Gewahrsam genommen, der Beamten beleidigt hatte. Dem 19-Jährigen drohen rechtliche Konsequenzen.

Nach der Razzia gegen Clankriminalität ermittelt die Polizei auch gegen einen Polizeischüler. Der Kommissaranwärter soll am frühen Sonntagmorgen Widerstand gegen eine Kontrolle in Essen geleistet haben. „Der Mann wurde für eine Nacht von uns in Gewahrsam genommen und dann wieder frei gelassen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Essen. Gegen ihn sei eine Strafanzeige gestellt worden. „Jetzt kann es sein, dass daraus ein strafrechtliches Verfahren und disziplinarrechtliche Ermittlungen hervorgehen“, sagte die Sprecherin unserer Redaktion.