Kontakt abgebrochen Wenn Großeltern für eine Beziehung zum Kind kämpfen

Ellen Kuhröber wurde vor gut zwölf Jahren Großmutter, aber sie hat ihre Enkeltochter nie gesehen. Seit der Geburt des Mädchens kämpft die Tagesmutter aus dem Landkreis Osnabrück dafür, eine Beziehung zu dem Mädchen aufzubauen, Oma sein zu dürfen. Vor rund fünf Jahren gründete sie seine Selbsthilfegruppe für weitere betroffene Großeltern. Kuhröber, die in einem farbenfrohen Hemd auf ihrem Sofa in ihrem Wohnzimmer sitzt, schildert ihre Geschichte, die sie auch in einem Buch festgehalten hat. „Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt sie.