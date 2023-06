NRW-Polizei mit 1000 Beamten im Einsatz Landesweite Großkontrolle wegen Messerangriffen

Damit ist die landesweite Großaktion der Polizei gegen Messergewalt angelaufen. Mehr als 1000 Polizeikräfte sind nach Informationen unserer Redaktion aus Sicherheitskreisen zeitgleich in den Ausgehvierteln, Feiermeilen und in der Nähe von Bahnhöfen in mehreren NRW-Städten im Einsatz – davon mehr als 250 in Düsseldorf, mehr als 300 in Köln und 200 in Dortmund. Sie durchsuchen Personen nach verdächtigen Gegenständen – insbesondere nach Messern. Es handelt sich um den ersten landesweiten Großeinsatz der Polizei, der sich gegen die ausufernde Messergewalt richtet.