Reparaturen dauern noch bis Mittag : Großer Stromausfall legt Teile des Rhein-Sieg-Kreises lahm

Die Feuerwehr rät, auf batteriebetriebene Geräte zu setzen. Foto: dpa/Bernd Settnik

Neunkirchen-Seelscheid Ein größerer Stromausfall sorgt in diesen Stunden in mehreren Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises für Probleme. In einer Umspannstation war ein Feuer ausgebrochen. die Reparaturen sollen noch mehrere Stunden dauern.

Der Stromausfall in mehreren Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises wird nach Einschätzung der Feuerwehr noch bis Samstagmittag andauern. Der Energieversorger arbeite an einer Störungsbeseitigung, teilte die Leitstelle des Kreises in einem Warnhinweis auf ihrer Internetseite mit. Die Feuerwehr rät, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und Radio über ein batteriebetriebenes Gerät zu hören.

In den Kommunen Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth ist nach Angaben der Feuerwehr großflächig der Strom ausgefallen. Die Polizei nannte als Grund einen Brand in einer Umspannstation am Freitagabend. Nach dem Löschen des Feuers in Neunkirchen-Seelscheid liefen in der Umspannstation noch Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Betroffen seien neben Neunkirchen-Seelscheid auch Ruppichteroth, Much und umliegende Dörfer. Mehrere Medien hatten über den Stromausfall berichtet.

(th/dpa)