Mehrere Schüler verletzt Großeinsatz an Wuppertaler Schule – mutmaßlicher Täter festgenommen

Dilek Engin, die schulpolitische Sprecherin der NRW SPD im Landtag, war schon sehr früh vor Ort. Sie sagte: „Natürlich ist das ein Schock für alle Beteiligten, Man muss sich fragen, warum Jugendliche so aggressiv sind, was man dagegen tun kann und auch, wo wir Lücken in unserem Betreuungssystem haben.“ Sie war sehr früh an der Schule und habe dort mit zahlreichen Eltern gesprochen. Diese hätten verzweifelt und später auch wütend reagiert, weil sie nicht zu ihren Kindern durften.