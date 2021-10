In NRW, Bremen und Niedersachsen : Großeinsatz gegen Geldwäsche-Netzwerk - mehr als tausend Polizisten im Einsatz

In NRW, Bremen und Niedersachsen

Düsseldorf Am frühen Mittwochmorgen haben Einsatzkräfte mehr als 80 Häuser und Büros in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen durchsucht. Es gibt bereits zehn Festnahmen.

In Düsseldorf und weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sind seit dem frühen Mittwochmorgen mehr als tausend Einsatzkräfte an einem Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität beteiligt. Nach Angaben der Polizei Düsseldorf durchsuchten Polizisten, Steuerfahnder und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft mehr als 80 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte. Auf Grundlage von Haftbefehlen wurden zehn Beschuldigte festgenommen.