Feuerwehr im Großeinsatz : Halle mit Indoorspielplatz in Recklinghausen brennt aus

Recklinghausen In Recklinghausen hat am Donnerstag eine Halle mit einem Kinderspielplatz gebrannt. Das Gebäude wurde geräumt und stürzte teilweise ein. Anwohner wurden gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei einem Großbrand in einem Indoor-Spielplatz im Recklinghausener Stadtteil Hochlarmark sind am Donnerstag Teile der Halle eingestürzt. „Das Gebäude brennt komplett und in voller Ausdehnung“, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr gab es keine Verletzten, wie eine Sprecherin des Kreises Recklinghausen sagte. Am Nachmittag war das Feuer größtenteils gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar.