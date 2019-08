Großeinsatz in Recklinghausen : Halle mit Indoorspielplatz steht in Flammen

Halle mit Indoorspielplatz steht in Flammen

Großeinsatz in Recklinghausen

Recklinghausen In Recklinghausen brennt eine Halle mit einem Kinderspielplatz. Die Feuerwehr warnt Anwohner vor dem Rauch. Das Gebäude wurde geräumt und stürzte teilweise ein.

In einer großen Halle mit einem Kinderspielplatz im Stadtteil Hochlarmark ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Teile des Gebäudes, in dem sich der Indoorspielplatz „KinderWelt“ befindet, stürzten der Feuerwehr zufolge ein. Verletzte gab es aber offenbar keine – nach ersten Erkenntnissen konnten alle Besucher die Halle rechtzeitig verlassen.