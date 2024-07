Zum ersten Mal in Deutschland zu sehen Sarkophag ist Prunkstück – große Ramses-Ausstellung in Köln

Zum ersten Mal in Deutschland wird der Sarkophag von Ramses II., der auch als Pharao der Superlative gilt, im Rahmen der Ausstellung „Ramses & das Gold der Pharaonen“ gezeigt. Die Ausstellung, die zuvor in den USA, Frankreich und Australien zu sehen war, bringt zudem allerhand Dinge mit an den Rhein, für die man normalerweise an den Nil reisen müsste.