Abschlussfest der Evonik Kinderuni : Große Preise für kleine Forscher

Für gute Stimmung beim Abschlussfest der Evonik Kinderuni in Essen sorgten die rund 100 Nachwuchs-Forscher und Clownin Jini. Foto: Anne Orthen (ort)

Essen Die Sieger im Kreativwettbewerb zur Evonik Kinderuni stehen fest. Insgesamt 15.000 Euro hat das Unternehmen gestiftet. Zehn der Gewinner waren zum Abschlussfest der Aktion in Essen eingeladen.

Eine Clownin, die zaubern kann, ein großes, grünes Monster mit pinker Kappe und rund 100 Nachwuchsforscher haben am Dienstag in Essen den Abschluss der diesjährigen Evonik Kinderuni gefeiert. Neun Kindergärten und eine Grundschule waren die Gewinner des Kreativwettbewerbs, der traditionell zur Kinderuni-Aktion von Rheinischer Post und Evonik gehört. Für die Unterhaltung sorgten Clownin Jini, die einige der kleinen Forscher als Zauberassistenten auf die Bühne bat, – und natürlich die Preise, die vergeben wurden.

Über drei Wochen lang hatten insgesamt 949 Gruppen aus Kindergärten und ersten und zweiten Grundschulklassen im April die Rheinische Post bezogen, in der insgesamt 12 naturkundliche Experimentier-Anleitungen enthalten waren. Mit Erziehern, Lehrern und Eltern an ihrer Seite konnten die Jungen und Mädchen diese nachvollziehen und selbst zu kleinen Wissenschaftlern werden. Besonderer Renner in diesem Jahr: eine Rakete aus Brause. Zusätzlicher Anreiz zum Mitmachen war der Wettbewerb, bei dem die kreativsten Einsendungen mit Preisgeldern im Gesamtwert von 15.000 Euro prämiert wurden.

Die Jury aus Vertretern von Rheinischer Post und Evonik wählte insgesamt 50 Kindergärten und Grundschulen aus, die sich jetzt über das von Evonik Industries gestiftete Preisgeld freuen können. „Die Auswahl war nicht leicht, die Kinder sprühen wirklich vor Kreativität“, sagte Ulrich Küsthardt, bei Evonik verantwortlich für Innovationen. Rund 100 Gruppen beteiligten sich an dem Wettbewerb und schickten selbstgebastelte Figuren, Collagen, Bilderbücher, Videos und Dokumentationen ein. RP-Chefredakteur Michael Bröcker war begeistert: „Es ist faszinierend, wie sich die Kinder in die handwerklichen Bastelarbeiten hineingefuchst haben – um die Zukunft der Forschung muss man sich hier wirklich keine Sorgen machen.“ Die zehn Hauptgewinner, die Preisgelder von 450 bis 2000 Euro bekamen, waren nach Essen eingeladen und genossen das Abschlussfest in vollen Zügen.

Als Hauptgewinner kann sich das Städtische Integrative Familienzentrum aus Langenfeld (Götscher Weg 54) über 2000 Euro freuen, die katholische Kita St. Antonius aus Krefeld (Oberdießemer Straße 93) bekommt für den 2. Platz 1500 Euro, die städtische Kita Am Gymnasium aus Voerde (Am Hallenbad 35) als 3. Platz 1000 Euro und die katholische Kita St. Lambertus aus Mettmann (Friedhofstraße 10) für den 4. Platz 800 Euro.

Je 450 Euro haben gewonnen:

Katholischer Kindergarten St. Johannes, Auf der Brey 1, 46535 Dinslaken

Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Bogenstr. 13, 47608 Geldern

Katholische Kindertagesstätte Don Bosco, Theodor-Hartz-Str. 3, 45355 Essen

Kindertageseinrichtung Prinzenbergstraße, Prinzenbergstr. 80, 47803 Krefeld

St. Martinus Schule, Rheinfährstr. 161, 41468 Neuss

Awo Familienzentrum Düsseldorfer Straße, Düsseldorfer Str. 32, 40822 Mettmann

Je 250 Euro haben gewonnen:

Evangelischer Freikirchlicher Kindergarten Windvogel, Yorckstr. 2, 42899 Remscheid

Kindertagesstätte Pusteblume, Frixheimer Str. 10, 41569 Rommerskirchen

Kindertagesstätte Schwedenheim, Heerstr. 181, 47053 Duisburg

Kindergarten Bongartzstiftung, Mühlenstr. 20, 41334 Nettetal

Katholische Kita St. Cäcilius, Am Neuenhof 31, 40629 Düsseldorf

Gemeinschaftsgrundschule Radevormwald, Carl-Diem-Str. 9-11, 42477 Radevormwald

Katholische Tagesstätte St. Joseph, Goetherstr. 73, 42489 Wülfrath

Kindertagesstätte Zeppenheimer Weg, Zeppenheimer Weg 7i, 40489 Düsseldorf

Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße, Albert-Schweitzer-Str. 64, 4759 Duisburg

Je 150 Euro haben gewonnen:

Katholische Kindertagesstätte St. Pantaleon, Pantaleonstr. 34, 46509 Xanten

ASB-Kindertagesstätte Phantasia, Diergardtstr. 2, 45145 Essen

Katholischer Kindergarten Traumbaum, Waerderweg 24, 47608 Geldern

Awo-Kindertagesstätte Geschwister Scholl-Straße, Geschwister-Scholl-Str. 69a, 40789 Monheim

Katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth, Duissernstr. 20, 47058 Duisburg

Katholische Kindertagesstätte St. Clemens, Bruderschaftsweg 2, 47807 Krefeld

Caritas-Kindergarten, St. Johannes, Auf der Brey 1, 46535 Dinslaken

Katholische Kindertagesstätte St. Peter, Kirchplatz 9, 47495 Rheinberg

Katholische Kindertageseinrichtung St. Georg, Marienbaumerstr. 68, 47665 Sonsbeck

Elterniniativ-Kindertagesstätte Fliegenpilz, Im Kirchwinkel 21, 47509 Rheurdt

Elterninitiative Pusteblume e.V., Fürker Str. 44b, 42697 Solingen

Zentrum Kind e.V., Itterstr. 178, 40589 Düsseldorf

Dreikönigenschule, Hammfelddamm 2a, 41460 Neuss

Kindergarten Raupe Nimmersatt, Dorfstr. 2, 41372 Niederkrüchten

Katholische Kindertageseinrichtung St. Barthomoläus, Kirchensträßchen 3, 41372 Niederkrüchten

Kindergarten Löwenzahn e.V., Kastanienweg 19, 46446 Emmerich

OGS Regenbogen am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Schulstr. 16, 51399 Burscheid

Katholischer Kindergarten St. Andreas, Müggenburgstr. 2, 41469 Neuss

Evangelisches Familienzentrum Regenbogen, Matthäuskirchstr. 33, 45355 Essen

Awo-Kindertagesstätte Sonsbeck, Copray 30, 47665 Sonsebck

Lukita Lessingplatz, Lessingplatz 2, 41469 Neuss

Grundschule am Pappelsee, Eyller Str. 47, 47475 Kamp-Lintfort

Johanneskindergarten, Kölner Str. 2-4, 41564 Kaarst

Kindergarten Zwergenburg, Welfenstr. 10, 41238 Mönchengladbach

OGS Laubfrosch an der GGS Horkesgath, Horkesgath 50, 47803 Krefeld

Katholisches Familienzentrum St. Martinus, Dr.-Robbers-Str. 3, 46446 Emmerich

Städtische Inklusive Kindertagesstätte Hüsgesweg, Hüsgesweg 8, 41747 Viersen

Städtische Kindertagesstätte Gieslenbergerstraße, Gieslenbergerstr. 55, 40764 Langenfeld

Kinderhaus Heide, Hesslerstr. 276, 45236 Essen

Wettbewerbsbeiträge, die nicht für den Rückversand per Post geeignet sind, können die Einreicher vom 8. bis 12. Juli zwischen 10.30 und 18 Uhr am Pressehaus in Düsseldorf-Heerdt, Zülpicher Straße 10, abholen.

(kess)