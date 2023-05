Straße kurzzeitig gesperrt Großbrand in Herzogenrath – Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Großbrand hat am Sonntag weite Teile eines historischen Gebäudes in Herzogenrath bei Aachen zerstört. Rund 130 Feuerwehrleute, auch aus den benachbarten Niederlanden, löschten den Dachstuhlbrand, wie die Feuerwehr in Herzogenrath am Montag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.