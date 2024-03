Großbrand in Castrop-Rauxel Baumarkt steht komplett in Flammen

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in Castrop-Rauxel im nördlichen Ruhrgebiet einen Brand in einem Baumarkt bekämpft. Das Gebäude stand am Dienstagabend innerhalb kürzester Zeit komplett in Flammen. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Eine dichte Rauchwolke zog bis in die Nachbarstadt Herne. Einsatzkräfte brachten auf dem Außengelände des Marktes zahlreiche Gasflaschen vor den Flammen in Sicherheit und verhinderten so Schlimmeres.