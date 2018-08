Siegburg: Großbrand erfasst acht Häuser

Ein Feuerwehrmann löscht an den Häusern in Siegburg, die durch einen Böschungsbrand Feuer fingen. Foto: dpa/Oliver Berg

Siegburg In Siegburg hat womöglich ein Funkenschlag einen verheerenden Brand ausgelöst, bei dem mindestens zwölf Menschen verletzt wurden. 550 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Bei einem Großbrand an der ICE-Bahnstrecke in Siegburg sind am Dienstag mindestens zwölf Menschen verletzt worden, darunter einige schwer. Ein Böschungsbrand war am Nachmittag auf zehn Häuser in Siegburg­-Brückberg übergesprungen. Mehr als 500 Rettungskräfte waren vor Ort. Die ICE-Trasse musste ebenso wie die B56n voll gesperrt werden.