Großbrand an ICE-Strecke in Siegburg: Neun Häuser sind unbewohnbar

Großbrand an ICE-Strecke in Siegburg : „Wir haben versucht zu retten, was zu retten ist“

Siegburg Neun Häuser sind nach dem Brand an der ICE-Strecke bei Siegburg unbewohnbar. Ein Statiker muss prüfen, ob sie einsturzgefährdet sind. Die Bewohner dürfen erstmal nicht zurück in ihr Heim. Die Polizei ist derweil auf der Suche nach der Brandursache.

Erst als alles vorbei war, setzte der Regen über Siegburg ein. Es ist die bittere Pointe des Großbrandes an der ICE-Trasse in Siegburg. Wegen der extremen Trockenheit der vergangenen Wochen brannte die Böschung der Bahntrasse binnen Augenblicken lichterloh, ein Übergreifen der Flammen auf die Häuser oberhalb der Böschung war nicht zu verhindern. „Die Menschenrettung war das oberste Ziel. Das ist uns gelungen“, sagt Georg Burmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Siegburg. „Ansonsten haben wir versucht zu retten, was zu retten ist.“

32 Personen wurden verletzt, neun Häuser hat das Feuer so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar geworden sind. Weitere Grundstücke sind betroffen. Mal hat der trockene Rasen Feuer gefangen, mal ein Gartenhäuschen. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, lässt sich noch nicht beziffern.

Der Feuerwehreinsatz ist laut Sprecher der Kreisfeuerwehr Siegburg seit dem frühen Morgen beendet. 550 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet, aus Bonn und sogar aus dem Oberbergischen waren am Dienstag im Einsatz. Wenigstens hat der Regen verhindert, dass sich Glutnester über Nacht neu entzünden konnten. Die Freiwillige Feuerwehr aus Much hat über Nacht Brandwache gehalten, am Morgen haben die Kollegen aus Siegburg wieder übernommen. Zu Löschen ist aber nichts mehr. Nun läuft die Suche nach der Brandursache auf Hochtouren. Brandermittler der Polizei Siegburg und des Landeskriminalamts (LKA) sind vor Ort. Auch Techniker der Deutschen Bahn unterstützen bei der Suche. Was das Feuer an der Böschung ausgelöst haben könnte, ist am Morgen danach zunächst noch Gegenstand von Spekulationen. Gegen Mittag will sich Innenminister Herbert Reul (CDU) ein Bild von der Situation machen.

In der Siedlung, in der das Feuer wütete, ist es am Mittwochmorgen still, es sind kaum Menschen auf der Straße. Schaulustige halten sich zurück, nach und nach treffen Übertragungswagen und Reporter ein. Der Stadtteil Brückberg ist eine gute Wohngegend mit vielen Einfamilienhäusern, geklinkerte Fassaden, Kiesbett vor den Häusern.



Siegburg bei Bonn : Böschungsbrand greift rasend schnell auf Häuser über

Wer sich vor Ort ein Bild macht, ist erschüttert. „Ein solches Ausmaß der Zerstörung habe ich noch nie gesehen“, sagt der Siegburger Bürgermeister Franz Huhn (CDU). Er ist noch in der Nacht zur Brandstelle geeilt. Er hat seinen Mallorca-Urlaub abgebrochen. Bei mehreren Häusern ist der Dachstuhl komplett ausgebrannt. Es sind nur noch Ruinen. Die Grundstücke sind mittlerweile mit Bauzäunen des städtischen Bauhofs abgeriegelt.

Was das Feuer nicht zerstört hat, hat das Löschwasser erledigt. Erst wenn ein Statiker die Stabilität der Häuser überprüft hat, dürfen die Anwohner in ihre Häuser und ihr Hab und Gut sichten. 15 Personen haben ihr Heim verloren, darunter auch Ältere und Pflegebedürftige.