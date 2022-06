Kampf gegen kriminelle Strukturen : Stadtweite Großkontrollen gegen Clans in Duisburg

Die Polizei geht in Duisburg gegen Clans vor. (Archiv) Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg Seit dem Nachmittag geht die Polizei in Duisburg mit starken Kräften gegen kriminelle Familienstrukturen vor. Die Großkontrollen finden fast im ganzen Stadtgebiet statt. Auch niederländische Beamte sind dabei.

Es ist kurz nach 16 Uhr am Mittwoch, als die Polizei die Rheinbrücke in Duisburg-Rheinhausen in Teilen für den Autoverkehr absperrt und eine groß angelegte Verkehrskontrolle einrichtet. Die Polizisten halten Ausschau nach auffälligen Autos und Insassen, die dem Clan-Milieu zuzurechnen sind. Verteilt über das Duisburger Stadtgebiet finden zeitgleich auf einigen zentralen Straßen und Verkehrsachsen Verkehrskontrollen statt. Nach Informationen unserer Redaktion richtet sich die Maßnahme gegen Clankriminalität. Rund 150 Polizisten sollen im Einsatz sein – inklusive einer Hundertschaft. Auch die Stadt Duisburg sowie Polizisten der Bundespolizei und aus den Niederlanden sind beteiligt.

Ein Duisburger Polizeisprecher sagte: „Das Besondere an der Maßnahme ist, dass sie diesmal zeitgleich im Duisburger Norden und im Süden der Stadt stattfindet.“ Die Maßnahme ist Bestandteil der Null-Toleranz-Linie gegen kriminelle Familienstrukturen. „Wir halten Ausschau nach hochwertigen Fahrzeugen und Scheinhalterschaften und natürlich auch nach Drogen“, sagte der Sprecher. Auch Straßen im Duisburger Rotlichtviertel werden abgesperrt. Die Duisburger Polizei geht in der Form regelmäßig gegen die Clans in ihrer Stadt vor. Schwerpunkte des Einsatzes sollen der Duisburger Norden rund um Marxloh und der Bereich in Hochfeld sein. „Wir haben keine konkreten Haftbefehle, die wir vollstrecken wollen. Es geht darum, denen zu zeigen, dass wir sie im Blick haben und sie keine ruhigen Minuten mehr vor uns haben“, hieß es aus Polizeikreisen.

Möglicherweise stößt die Polizei bei der Aktion auch auf weitere Hintergrundinformationen zu der Schießerei im Duisburger Norden. Dabei waren vor einigen Wochen vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch. Duisburg gilt nach Essen als die Hochburg krimineller Clans in NRW. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte den Kampf gegen diese Strukturen zur Chefsache erklärt. Seit der polizeilichen Offensive gegen die Clans gab es mehr als 2000 Kontrollaktionen, bei denen mehr als 5000 Objekte wie Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros und Barber-Shops durchsucht worden sind. Bis Ende 2021 schrieb die Polizei in NRW rund 2900 Strafverfahren und 6500 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen kriminelle Clan-Angehörige.

Neben der Polizei geht auch die Justiz massiv gegen die Clans in Duisburg vor. Deren Maßnahmen schlagen sich auch in den Anklageerhebungen nieder. Ihre Quote lag bei den Duisburger Staatsanwälten vor Ort im vergangenen Jahr bei 43,5 Prozent. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt lag bei rund 20 Prozent. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hatte vor dreieinhalb Jahren die Sonderermittler-Einheit gegen Clankriminalität bei der Staatsanwaltschaft Duisburg ins Leben gerufen. Die Staatsanwälte sind demnach ein wichtiger Bestandteil der Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung. Allein in Duisburg haben die Staatsanwälte mehr als 100 arabische Familienclans ausgemacht – verteilt über das ganze Stadtgebiet, wobei der Schwerpunkt nach wie vor im Duisburger Norden in Marxloh, Hamborn und Laar liegt.

Aber auch auf der linksrheinischen Seite der Stadt sind die Clans längst fest verwurzelt – in Hochheide und Rheinhausen etwa. Ermittelt wird zudem mittlerweile auch schon im direkt an die Stadt angrenzenden Kreis Wesel – also in wesentlich ländlicheren Strukturen. „Von Marxloh bis Dinslaken ist das mehr oder weniger ein großes Gebiet, in dem die Clans im Milieu dominieren“, so ein Ermittler.

(csh)