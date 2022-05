Protest gegen Urananreicherung : Aktivisten besetzen Strommast in Gronau

Aktivisten haben in Gronau einen Strommast besetzt (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Gronau Atomkraftgegner haben aus Protest gegen die Urananreicherungsanlage in Gronau zwei Strommasten erklommen und in der Höhe Banner entrollt. Die Polizei in Borken bestätigte am Dienstag entsprechende Angaben der Aktivisten.

Die Anlage der Firma Urenco in Gronau versorge Atomanlagen weltweit mit Uran, so die Aktivisten, die den Ausstieg aus dem Urangeschäft fordern. Hinter der Aktion stehe ein bundesweites Bündnis von Atomkraftgegnern.

Für den Betrieb der Anlage würden große Mengen Strom benötigt und auf dem Gelände große Mengen radioaktiven Materials gelagert. Die Besetzung der Stromtrasse, mit der die Anlage versorgt werde, sei für einen längeren Zeitraum geplant.

(kag/dpa)