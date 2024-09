Hund hatte Stiefel ausgebudelt Polizei findet zwei vergrabene Leichen in Gronau-Epe

Die beiden Leichen wurden vergraben in Erde am Postbrückenweg in Gronau-Epe gefunden, teilte die Polizei Münster am Montag (9. September) mit. Zwei Spaziergängerinnen hatten demnach am Sonntag (8. September) die Polizei gerufen, nachdem ihr Hund an dem an ein Maisfeld angrenzenden Erdstück gebuddelt und einen Stiefel freigelegt hatte.