Vorfall in Gronau : Mann nach Schüssen an Wohnungstür schwer verletzt

Ein 41-Jähriger ist von zwei Unbekannten an seiner Wohnungstür im westfälischen Gronau angegriffen und durch zwei Schüsse schwer verletzt worden. Der Mann sei nach der Tat am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.