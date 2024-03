Verdachts der Beihilfe zu Sprengstoffexplosionen 23-Jähriger aus Gronau festgenommen – Luxusautos an Geldautomatensprenger vermietet

Die Polizei hat in Gronau (Kreis Borken) den Inhaber einer Autovermietung festgenommen, der „hochmotorisierte Fahrzeuge der Luxusklasse“ an Geldautomatensprenger vermietet haben soll. Dass seine Kunden sie als Fluchtfahrzeuge nach den Sprengungen nutzten, soll er gewusst haben. Der 23-Jährige kam laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Beihilfe zu Sprengstoffexplosionen ermittelt, teilte die Polizei Bochum am Dienstag (5. März 2024) mit.