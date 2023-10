Umweltbelastung in NRW Grobstaub aus Industrie-Anlagen weiter auf hohem Niveau

Im vergangenen Jahr hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz an 88 Messpunkten in NRW die Einträge von Staubniederschlag im direkten Umfeld von Industrieanlagen und anderen potenziellen Quellen analysiert. Am häufigsten wurde der Immissionswert für Nickel-Ablagerungen demnach in Duisburg-Nord, Krefeld, Lünen, Mülheim, Siegen und Witten überschritten. Aber auch für den Staubniederschlag (in Duisburg-Nord und Krefeld-Hafen), Blei (vor allem in Duisburg-Nord, Krefeld-Hafen und Lünen), Arsen (in Duisburg-Nord, Krefeld-Hafen und Lünen) sowie Kadmium (in Duisburg-Nord, Krefeld-Hafen und Witten) lagen die Belastungen an verschiedenen Standorten teilweise über den bundesweit geltenden Immissionswerten der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft.