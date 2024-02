Höhepunkt nach Karneval erwartet Grippewelle erreicht NRW – Antibiotikasäfte für Kinder wieder knapp

„Wir gehen davon aus, dass durch die Karnevalstage in der nächsten und übernächsten Woche die Influenza-Infektionen in allen Altersgruppen deutlich zunehmen werden“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Das lehrt auch die Erfahrung: So ist nach einer Analyse der Techniker Krankenkasse für die Jahre 2015 bis 2018 die Zahl der Krankschreibungen nach Rosenmontag deutlich gestiegen: In Köln gab es 2018 sogar 48 Prozent mehr Krankschreibungen als in den Vorwochen. In Düsseldorf gab es bis zu 26 Prozent mehr Ausfälle.