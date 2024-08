Gefahren beim Grillen „Ein Kleinkind neben einem Grill – das ist eine sehr gefährliche Kombination“

Wer am Grill zu viel trinkt, könnte leichtsinnig und unaufmerksam werden. Also besser: Erst beim Essen ein Bier trinken. Der Test bei der Feuerwehr zeigt, wie schnell eine Papierserviette Feuer fängt, die auf das Gitter eines Grills fällt. Auch unbemerkter Funkenflug könnte Schlimmeres auslösen. Ein Windstoß kann genügen, um etwa eine Hecke in Brand zu setzen.