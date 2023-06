Vermüllte Parks und Grünanlagen Grill-Sünder vermüllen Parks und Grünanlagen

Die Städte in der Region wollen das nicht länger hinnehmen und versuchen, mit einer Reihe von Maßnahmen gegenzusteuern – mit mehr oder weniger Erfolg, denn immer wieder wird sich über Verbote hinweggesetzt. In den meisten Städten ist klar geregelt, in welchen Parks und Grünanlagen gegrillt werden darf – und wo es verboten ist, es gibt meist ausgewiesene Plätze. In Duisburg geht das Ordnungsamt aktuell verstärkt auf Streife und führt Kontrollen an Seen und Naherholungsgebieten durch – ebenso in Ratingen. Kontrolliert wird etwa, ob Grillverbote eingehalten werden oder nicht. „Leider wird das Verbot ohne Präsenz des Ordnungsdienstes oftmals ignoriert“, sagt ein Sprecher der Stadt Duisburg. In Moers setzt die Stadt neben Kräften des Ordnungsamtes auch Security ein, die in den Parks nach dem Rechten sehen und Verstöße ahnden sollen.