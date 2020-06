Zweijährige aus Greven : Kleine Kinder fallen in Teich und schweben in Lebensgefahr

Greve Am Donnerstagnachmittag wurden in Greven im Kreis Steinfurt zwei kleine Kinder leblos in einem Gartenteich gefunden. Beide schweben ins Lebensgefahr und wurden in eine Klinik gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei kleine Kinder sind in Greven im Münsterland leblos aus einem Gartenteich gerettet worden. Der Junge und das Mädchen - beide zwei Jahre alt - wurden am Nachmittag entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Sie wurden in kritischem Zustand unter lebenserhaltenden Maßnahmen in die Universitätsklinik in Münster gebracht.

(dmt/dpa)