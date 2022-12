Grenzwerte teils ums Elffache überschritten Umweltverband will Land NRW wegen Quecksilberbelastung verklagen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will das Land Nordrhein-Westfalen wegen einer zu hohen Quecksilberbelastung der Gewässer verklagen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland werde der gesetzliche Grenzwert für gesundheitsschädliches Quecksilber in im Wasser lebenden Organismen wie Fischen flächendeckend überschritten, erklärte der Umweltverband am Mittwoch in Berlin. Bei Bad Honnef am Rhein werde der Grenzwert sogar um das Elffache überschritten. Die Deutsche Umwelthilfe habe Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. Ziel sei es, die viel zu hohe Belastung des Wassers mit giftigem Quecksilber deutlich zu reduzieren.