Grenzkontrollen zur EM Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle auf der Autobahn 52

Der 64-Jährige war von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht worden und musste eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bezahlen. Er konnte danach weiterreisen. Der 42-Jährige hätte 4200 Euro bezahlen müssen. Er war von der Staatsanwaltschaft Kleve gesucht worden. Weil er die Summe nicht aufbringen konnte, wird er zum Antritt einer 60-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Willich gebracht.