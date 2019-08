Einsatz an der Grenze : NRW zieht Bundespolizisten aus Bayern ab

Einsatz an der Grenze

Ein Bundespolizist bei einer Grenzkontrolle in Bayern. Foto: dpa/Armin Weigel

60 Bundespolizisten aus NRW sollten an der Grenze illegale Einreisen verhindern. Jetzt ist nur noch einer von ihnen vor Ort.

Aus Nordrhein-Westfalen verrichtet aktuell nur noch ein Bundespolizist seinen Dienst in Bayern. „Es ist ein Ermittlungsbeamter, der dort noch einen Fall zu bearbeiten hat. Aber auch er soll im Oktober nach NRW zurückkehren“, sagte Jens Flören, Sprecher der Bundespolizeidirektion St. Augustin, unserer Redaktion. Demnach habe man schon im vergangenen Jahr mit dem Abzug der NRW-Kräfte aus Bayern begonnen.

Im Zuge der großen Flüchtlingsbewegung waren 2016 und 2017 rund 60 Bundespolizisten aus NRW in den Freistaat versetzt worden, um unter anderem die Grenzen vor illegalen Einwanderern zu schützen. Das hatte in NRW zum Teil massive Kritik hervorgerufen, weil diese Kräfte dann angeblich fehlten, um die hiesigen Grenzen zu Belgien und den Niederlanden zu bewachen. Flören weist diesen Vorwurf zurück: „Natürlich fehlten die Kräfte hier, aber deswegen hatten wir keine Sicherheitslecks an unseren Grenzen.“