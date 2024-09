Start der Grenzkontrollen Polizei meldet mehrere Zurückweisungen an NRW-Grenzen

Die Grenzkontrollen zu den Niederlanden und Belgien sind in Nordrhein-Westfalen mit ersten Erfolgen angelaufen. „Es gab heute schon Aufgriffe, wo einzelne Personen die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt haben und wo wir hier auch an der Grenze in Einzelfällen dann Einreiseverweigerungen ausgesprochen und Zurückweisungen in unsere Nachbarländer durchgeführt haben“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Rande einer Kontrolle auf einem Rastplatz an der Autobahn 44 bei Aachen.