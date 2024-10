99 Menschen zurückgewiesen Grenzkontrollen-Bilanz in NRW — innerhalb von zwei Wochen 200 unerlaubte Einreisen

Von den 202 unerlaubten Einreisen wurden 152 an der Grenze zu Belgien und 50 an der zu den Niederlanden festgestellt. 99 Menschen wurden unmittelbar an der Grenze zurückgewiesen, etwa, weil eine Wiedereinreisesperre gegen sie vorlag. Zudem seien drei Schleuser an der Grenze zu Belgien festgenommen worden und einer an der Grenze zu den Niederlanden.