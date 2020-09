Bundesstraße 509 : Zehn Verletzte bei Autounfall im Kreis Viersen

Grefrath Bei einem Autounfall an einer Kreuzung im Kreis Viersen sind zehn Menschen verletzt worden, sieben von ihnen schwer.

Ein 37-Jähriger Mann war am Samstagnachmittag mit sechs Mitfahrern in seinem Siebensitzer bei Grefrath unterwegs. An einer Kreuzung der Bundesstraße 509 fuhr sein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke und prallte frontal auf den Wagen einer 64-Jährigen, die mit einer Beifahrerin an einer roten Ampel wartete. Ihr Fahrzeug wurde gegen einen 53-jährigen Motorradfahrer gedrückt, der rechts daneben wartete.