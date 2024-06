Publikumsbefragung Das sind die beliebtesten Eisdielen in NRW

Düsseldorf · In einer Publikumsbefragung wurde nach den besten Eisdielen in den einzelnen Bundesländern gefragt. Die beliebtesten in NRW stellen wir vor.

18.06.2024 , 13:53 Uhr

Infos Die 10 beliebtesten Eisdielen in NRW Infos Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein erfrischendes Eis gehört zum Sommer dazu. Egal ob in der Waffel oder im Becher, auf die Hand, in der Eisdiele oder zu Hause. Die Preise für Speiseeis sind zwar diesen Sommer durch die gestiegenen Kosten für Herstellung, Lagerung und Kühlung spürbar gestiegen, aber wer kann schon auf ein leckeres Eis verzichten. Klasse statt Masse heißt die Devise. Das Wein- und Gourmetmagazin „Falstaff“ hat seine Leser aufgerufen, über die besten Eisdielen in ihrem jeweiligen Bundesland abzustimmen. Berücksichtigt wurden nur jene, für die ausreichend Nominierungen eingegangen sind. Mehrfach-Votings waren nicht erlaubt. Zwei Wochen lang hatten die Voting-Teilnehmer Zeit, ihre Stimme abzugeben. In NRW kamen zehn Eisdielen in die Wertung. Dort gibt es Eissorten, deren Namen sich wie Gedichte lesen: Erdbeerglück, Vanillezauber, Zitronenwunder oder Schokoladentraum, oder es gibt Eissorten, die sehr, sehr neugierig machen wie Zitrone-Gurke. Das sind die beliebtesten Eisdielen Deutschlands Nach Bundesländern Das sind die beliebtesten Eisdielen Deutschlands Wo die Eisdielen zu finden sind und was sie so besonders macht, haben wir hier zusammengetragen. Wer gerne mal Eissorten wie Ziegenmilch-Rosmarin-Honig, Blutorange-Campari oder Earl Grey Limette probieren möchte, findet diese Eissorten bei den beliebtesten Eisdielen von ganz Deutschland hier. Hier geht es zur Infostrecke: Die 10 beliebtesten Eisdielen in NRW

(dw/dtm)