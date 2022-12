Jahresrückblick Google – Das wurde in NRW 2022 am häufigsten gesucht

Das Jahr 2022 hat auch die Menschen in NRW sehr bewegt. Wir haben hier eine Übersicht darüber, was die Menschen laut Google in diesem Jahr besonders interessiert hat.

Platz 1: WM 2022

Die umstrittene WM 2022 in Katar wurde von den Menschen in NRW am meisten gesucht. Auch im landesweiten Trend liegt dieser Suchbegriff unter den Top drei.