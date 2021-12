Das Jahr 2021 hat auch die Menschen in NRW sehr bewegt. Wir haben hier eine Übersicht darüber, was die Menschen laut Google in diesem Jahr besonders interessiert hat.

Platz 1: EM 2021

Damit unterscheidet sich NRW nicht vom Rest Deutschland. Auch insgesamt lag „EM 2021“ auf Platz 1 der Such-Trends.