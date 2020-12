Platz 2: Maskenpflicht NRW

Die Maskenpflicht in NRW scheint viele Nutzer verunsichert zu haben. Wo muss ich die Maske überall tragen? Gibt es Ausnahmen? Nach wie vor ist es so, dass zwar landesweit in öffentlichen Gebäuden eine Maskenpflicht herrscht, nicht jedoch auch in allen Einkaufsstraßen. Wo die Maskenpflicht zum Beispiel in Düsseldorf gilt, lesen Sie hier.