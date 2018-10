Goldener Oktober in NRW: Die schönsten Herbstbilder von RP-Lesern 2018

So schön sind die Herbstbilder unserer Leser

Düsseldorf Rot, gold, gelb - in den schönsten Farben leuchten die Laubblätter in der strahlenden Sonne. Wir haben unsere Facebook-User nach ihren schönsten Herbstbildern gefragt und viele schöne Impressionen gesammelt.

Ein Spaziergang durch das bunte Herbstlaub bei sommerlichen Temperaturen macht doch einfach Spaß. In der ganzen Region strahlen die Bäume in satten Rot- und Orangetönen. Unsere Fotografen waren am Niederrhein unterwegs.