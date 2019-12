Hochprozentiger Koffein-Shot

Ob Zündkerze, Leckerchen oder Mini-Ale: Dieses Getränk hat viele Namen und wird in einigen Varianten präsentiert. Besonders im Winter nach einem deftigen Essen kommt der koffeinhaltige Likör-Shot gut an. In einem schmalen, größeren Likör-Glas werden Licor 43, Espresso und Milchschaum in Schichten serviert.

Zutaten: 20 ml Licor 43, 30 ml Espresso, Milchschaum, Kakao-Pulver.

Zubereitung: Zuerst kommt der Likör ins Glas. Anschließend über einen umgedrehten Löffel den Espresso langsam in das Glas laufen lassen – so entsteht die erste Schicht. Anschließend eine großen Löffel Milchschaum hinaufgegen. Eine Prise Kakao-Pulver setzt dem Ganzen ein Krönchen auf. Wer es süßer mag, kann statt Milchschaum auch Sahne verwenden.