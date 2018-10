„Glücksatlas“ NRW: Kölner lieben ihr Leben - Düsseldorfer sind weniger glücklich

Menschen sitzen im Sommer am Rheinufer in Düsseldorf (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Zufrieden mit Job und Einkommen, bestens aufgehoben in der Wohnung und obendrein gesund - viele Kölner schauen mit einem breiten Grinsen in die Zukunft. Die Düsseldorfer dagegen sind weniger glücklich. Und die Westfalen schneiden beim alljährlich erhobenen „Glücksatlas“ noch schlechter ab.

Demnach bewerten die Kölner die Gesamtzufriedenheit mit ihrem Leben mit 7,24 Punkten auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist deutlich mehr als im Bundesschnitt (7,05) und erneut mehr als im Vorjahr - für die Domstädter geht es seit 2013 Jahr für Jahr nach oben. Aktuell haben Kölner, Aachener und Bonner im bundesweiten Vergleich damit bereits den fünften Platz erreicht. Am glücklichsten sind laut dem Atlas die Menschen in Schleswig-Holstein (7,44) vor Hamburg und Hessen, am unglücklichsten sind sie in Sachsen-Anhalt (6,88) und Brandenburg (6,84).