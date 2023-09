Zeuge, Angeklagter, Gericht Glossar zum Thema Gericht – die wichtigsten Begriffsdefinitionen

Bundesgericht

Bei den Bundesgerichten handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Gerichte, die vom Bund getragen werden. In Deutschland gibt es unter anderem das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe. Dort befindet sich auch der Bundesgerichtshof. In Erfurt sitzt das Bundesarbeitsgericht. In München ist der Bundesfinanzhof angesiedelt, in Kassel das Bundessozialgericht. Das Bundesverwaltungsgericht befindet sich in Leipzig.