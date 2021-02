Warnung vor Glatteis : Mehrere Unfälle auf spiegelglatten Straßen in NRW

Düsseldorf Vielerorts in NRW sind die Straßen am Montagmorgen spiegelglatt. Allein im Kreis Paderborn gab es bei Blitzeis mehr als 50 Unfälle. Straßen sind gesperrt.

Am frühen Montagmorgen hat einsetzender gefrierender Regen zu chaotischen Straßenverhältnissen mit Blitzeis im Kreis Paderborn geführt. Über 50 Verkehrsunfälle zählte die Polizei bis 8 Uhr - hauptsächlich Blechschäden. Auf vielen Straßen sei es immer noch glatt, einige Straßen mussten gesperrt, berichtet die Polizei. Sie rät den Bürgern, zurzeit am besten zu Hause zu bleiben und jede nicht unbedingt erforderliche Fahrt zu vermeiden.

Die Polizei in Meschede meldete am frühen Montagmorgen bereits sieben Unfälle. Es sei „spiegelglatt“, so ein Sprecher. Bislang sei aber niemand verletzt worden. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge das Westkreisgebiet mit den Städten Arnsberg und Sundern.

In Hamm ist am Morgen ein Streuwagen von der glatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es sei niemand verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Die Bergung des Fahrzeugs dauere an.