Fotos Glatteis in NRW – mehrere Unfälle und gesperrte Autobahn

Im Einsatzfahrzeug der Polizei leuchtet auf einem Display der Hinweis „Glätte“ an einer Unfallstelle in Dorsten. Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen auf der Bundesstraße 58 an der Unfallstelle mit einem verunfallten Pkw, der witterungsbedingt von der glatten Fahrbahn in den Straßengraben geraten war.