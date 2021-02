Warnung vor Glatteis : Mehrere Unfälle auf spiegelglatten Straßen in NRW

Düsseldorf Vielerorts in NRW sind die Straßen am Montagmorgen spiegelglatt. Es gab bereits mehrere Unfälle. Glatteiswarnungen gibt es vor allem für den Osten des Landes.

Die Polizei in Meschede meldete am frühen Montagmorgen bereits sieben Unfälle. Es sei „spiegelglatt“, so ein Sprecher. Bislang sei aber niemand verletzt worden. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge das Westkreisgebiet mit den Städten Arnsberg und Sundern.

In Hamm ist am Morgen ein Streuwagen von der glatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es sei niemand verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Die Bergung des Fahrzeugs dauere an.