Glatteis in NRW Wetterdienst warnt am Freitagmorgen – Auto überschlug sich in Goch

Wegen gefrierenden Regens haben am Donnerstagabend mehrere Polizeidienststellen in Ostwestfalen und im Münsterland vor Glatteis gewarnt. Die Autobahn A2 in Richtung Hannover wurde an der Abfahrt Herford/Bad Salzuflen am Abend gesperrt, wie die Bielefelder Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Kurz nach 22 Uhr wurde sie wieder freigegeben - mit der Bitte: „Trotzdem langsam und vorsichtig fahren!“ Glättegefahr bestehe im Stadtgebiet und auf den Autobahnen in ganz Ostwestfalen. „Bitte fahren Sie vorsichtig“, hieß es.