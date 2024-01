Glatteis-Chaos in NRW DWD warnt vor Schnee und Frost am Wochenende

Auch in den kommenden Nächten ändere sich an der Gefahrenlage nicht viel. „Die konkrete Glatteisgefahr verlagert sich vermehrt ins Bergland“, so die Meteorologin. „Dort können Sprühregen und Nebelnässe weiterhin auf den Straßen festfrieren.“ Im Tiefland entspanne sich die Situation in der Nacht zu Samstag etwas, es werden Temperaturen leicht über null Grad erwartet. „Besonders in den frühen Morgenstunden sollten Verkehrsteilnehmer aber trotzdem vorsichtig sein.“ Am Sonntag könnte die Nässe eher in Schnee und Schneegriesel übergehen, besonders in den hohen Lagen im Sauerland. „Das führt dann eher zu Schneematsch als zu Glätte“, so die Expertin des DWD.