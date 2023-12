Glasflasche als Waffe Schlägerei in Dortmunder Notaufnahme fortgesetzt

Die beiden Männer im Alter von 44 Jahren sowie 26 Jahren waren am Sonntagmorgen in der Dortmunder Innenstadt auf der Leopoldstraße gewaltsam aneinandergeraten. Die Polizei war dazu gerufen worden – auch weil eine Glasflasche als Waffe zum Einsatz gekommen sein soll. Zur Klärung des Sachverhalts folgten die Beamten den beiden Männern, die mit Rettungswagen die Unfallklinik Nord gebracht wurden. Noch in der Notaufnahme hätten beide wieder aufeinander eingeschlagen. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.