Hoher Sachschaden: Zwei Verletzte bei illegalem Autorennen in Gladbeck

Zwei Verletzte bei illegalem Autorennen in Gladbeck

Das Wrack eines Autos nach dem illegalen Rennen in Gladbeck Foto: dpa/-

Gladbeck Ein illegales Autorennen ist in Gladbeck dramatisch zuende gegangen: Zwei junge Männer rasten am Donnerstagabend durch die Stadt, dabei verlor einer der beiden die Kontrolle über seinen Wagen - und prallte gegen geparkte Autos.

Bei einem illegalen Autorennen in Gladbeck (Kreis Recklinghausen) sind zwei junge Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer lieferte sich am Donnerstagabend ein Rennen mit einem 21-Jährigen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.