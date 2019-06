Supermarkt-Parkplatz in Gladbeck : Siebenjährige bei Unfall mit Renn-Kart schwer verletzt

Supermarkt-Parkplatz in Gladbeck

Gladbeck Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Gladbeck ist das Mädchen mit einem Renn-Kart in einen Zaun gefahren. Einen Helm trug es nicht. Das Kind erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Unfall geschah gegen 20.30 Uhr am Montagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Das Mädchen fuhr dort mit einem Renn-Kart in einen Metallzaun. Die Siebenjährige trug bei der Fahrt keinen Helm, berichtet die Polizei. Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.