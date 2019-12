Vorfall in Gladbeck : Mann schießt auf SEK-Beamten - Mordkommission ermittelt

Vorfall in Gladbeck

Gladbeck Ein Hinweis auf Waffen bei einem Mann in Gladbeck ruft das SEK auf den Plan. Als sie seine Wohnung stürmen, schießt er mehrfach - und trifft einen Polizisten. Die Schutzweste rettet den Beamten.

Ein 51-Jähriger hat in Gladbeck bei der Erstürmung seiner Wohnung auf Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) geschossen. Er traf einen Beamten, der eine Schutzweste trug und nur deshalb mit einer leichten Verletzung davon kam, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch berichtete. Aus dem privaten Umfeld des Bosniers sei ein Hinweis auf eine oder mehrere Waffen gekommen und eine Strafanzeige wegen Bedrohung gegen den Mann gestellt worden.

Das SEK habe daraufhin am frühen Morgen die Wohnung des 51-Jährigen gestürmt. Der habe mehrere Schüsse auf die Polizisten abgegeben. Das SEK überwältigte den Mann und nahm ihn fest. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. „Es wird geprüft, ob es in Richtung versuchtes Tötungsdelikt geht“, sagt die Sprecherin. Um was für eine Schusswaffe es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt.